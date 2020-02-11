Екатеринбургская дума отклонила положение о киосках

Гордума Екатеринбурга отклонила положение о нестационарной торговле, которое устанавливает новые правила заключения договоров для владельцев киосков. Для принятия решения не хватило трёх голосов, – передает корреспондент РИА «Новый День». Напомним, проект документа был готов ещё в декабре прошлого года, но вызвал недовольство предпринимателей. Коммерсанты предложили более 180 поправок – все они были рассмотрены думской комиссией по экономическому развитию. Обсуждение продлилось почти семь часов, в итоге 37 поправок предпринимателей были учтены. Но сегодня на заседании думы возникли новые вопросы.

Председатель комиссии по экономразвитию Григорий Вихарев заявил, что для бизнеса до сих пор не установлены четкие правила игры – в частности, по требованиям к внешнему виду киосков. Также не ясно, кому будет передан функционал по администрированию платежей за аренду участков. В ответ вице-мэр по потребительскому рынку Владимир Боликов напомнил, что в переходный период реформы (три года) более 2 тысяч киосочников получат право заключать договор аренды без торгов, то есть к ним требования по внешнему виду предъявляться не будут. Что касается ведения арендных платежей, то мэрия предложила передать эти полномочия районам, но в январе депутаты отказались принимать документ.

Уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх предложила исправить в положении ещё пять пунктов. Так, ее не устроило отсутствие четких требований к эскизным проектам летних кафе, а также условие, что основанием для расторжения договора аренды может стать задолженность владельца киоска, например, по коммунальным услугам. Но с этим стал возражать депутат Колесников: «Я знаю двух предпринимателей-мошенников, которые вообще ни за что не платят. И незачем их жалеть, если есть долги, пусть лишаются места». Ещё один депутат Сергей Воронин предложил наказывать киосочников не только за нарушение правил торговли алкоголем и сигаретами, но и пиротехникой.

В итоге депутаты так и не смогли договориться, какие дополнительные правки нужно внести в положение. При общем голосовании документ поддержали 16 депутатов, остальные выступили против или воздержались. Для принятия решения необходимо как минимум 19 голосов.

Напомним, администрация Екатеринбурга с 2019 года не может начать реформу по киоскам в соответствии с областным законодательством. По новым правилам предприниматели должны участвовать в аукционах на право заключения договоров на аренду участка сроком на семь лет. Но на трехлетний переходный период добросовестные владельцы киосков могут заключать договоры без торгов. Новые условия размещения торговых точек должно урегулировать положение, которое екатеринбургские депутаты отказались сегодня принимать. Но как пояснил «Новому Дню» вице-спикер Виктор Тестов, ничего страшного в этом нет. МУГИСО установило крайний срок, до которого предприниматели могут подать документы в мэрию на размещение киосков без торгов – это 1 июля 2020 года. «Доработаем положение и примем, все будет в порядке», – заверил вице-спикер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.20

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