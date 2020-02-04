«Откуда вам знать, что лучше – красное или квадратное?» – чиновники Екатеринбурга отстояли право утверждать внешний вид киосков

Екатеринбургские депутаты вернулись к обсуждению проблемного положения о нестационарной торговле. Документ регулирует условия размещения киосков и павильонов на территории города. Сегодня комиссия по экономическому развитию начала рассматривать пакет поправок, которые предложили предприниматели. Замечаний набралось по 185 пунктам, но мэрия, а впоследствии и депутаты, часть из них отклонили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из главных претензий предпринимателей заключалось в том, что мэрия устанавливает расплывчатые требования к внешнему виду киосков. В проекте положения приводятся такие формулировки, как «внешний облик объекта должен соответствовать архитектурному облику сложившейся застройки» и «объект должен вписываться в городскую среду». Коммерсанты полагают, что этот пункт содержит коррупциогенный фактор, так как чиновники могут по-своему трактовать «архитектурное соответствие». Председатель городского комитета по товарному рынку Елена Чернышева отметила, что требования к внешнему виду киосков будут прописаны в дополнительном муниципальном акте. Но это не понравилось свердловскому бизнес-омбудсмену Елене Артюх: «Условия должны быть понятны предпринимателям на старте. Нужно либо прописать конкретные требования в этом положении, либо обсуждать документ вместе с дополнительным актом».

Депутат Роман Ступников поинтересовался, почему именно мэрия решает, как должны выглядеть ларьки. По его мнению, этот вопрос может решить и городская дума. Но ему возразил вице-мэр Владимир Боликов: «При всем моем уважении, здесь в зале нет ни одного архитектора. Два года назад были потрачены деньги на конкурс, по его итогам были приняты общие требования к внешнему виду нестационарных объектов. Вы сейчас можете сказать, что будет лучше – красное или квадратное? Белое или прямоугольное?»

«Горячее», – иронизировал кто-то из приглашенных предпринимателей.

После продолжительного спора участники заседания договорились оставить пункт о внешнем облике киосков в положении неизменным, но обязать администрацию города подготовить акт, где прописать конкретные требования, не позднее 15 апреля.

Вторая принципиальная поправка от предпринимательского сообщества касалась оснований для расторжения договора аренды с владельцем киоска. После долгих переговоров мэрия выставила три условия расторжения: нарушение гражданско-правовых отношений (например, несвоевременная оплата аренды), исключение киоска из муниципальной схемы размещения и нарушение правил торговли (к примеру, незаконная продажа сигарет и алкоголя). С последним пунктом коммерсанты не согласились.

Елена Артюх заявила, что администрация города хочет прописать двойную ответственность за одно нарушение. По ее мнению, с нелегальной продажей алкоголя и сигарет должна разбираться полиция, а не мэрия. «А если продавец в киоске продаст сигареты без ведома собственника? Почему владелец в этом случае лишается права на место? И вообще, это может быть использовано в целях недобросовестной конкуренции», – возмущались предприниматели.

Однако прокуратура в этом случае поддержала позицию администрации Екатеринбурга. В итоге депутаты отклонили поправку коммерсантов.

Замечания бизнес-сообщества также касались условий участия предпринимателей в аукционе мест для размещения киосков, размера задатка, изменений арендной платы и многих других. Их обсуждение растянулось на несколько часов.

Напомним, администрация Екатеринбурга с 2019 года пытается реализовать реформу по киоскам. Городские власти ввели для предпринимателей новые правила – теперь право заключения договора на аренду участка будет разыгрываться на аукционе, где оценивается внешний облик и специализация торговой точки. Срок действия новой аренды составит семь лет (ранее почти 1,5 тысячи киосочников занимали землю по бессрочным договорам). В трехлетний переходный период добросовестные владельцы ларьков могут заключить договор без торгов. Однако старт реформы постоянно отодвигается из-за неготовности документов. Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга несколько раз отклоняла проекты мэрии по изменению условий для размещения киосков. Если сегодня депутаты одобрят положение с поправками от бизнес-сообщества, то документ будет вынесен на пленарное заседание думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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