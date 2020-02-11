Митинги, бойкот голосования или сетевой маркетинг: оппозиция решает, как бороться с поправками в Конституцию

Сегодня в Екатеринбурге состоялось первое собрание комитета общественного движения «Нет», которое выступает за то, чтобы привести на голосование по поправкам в Конституцию как можно больше людей, которые скажут «нет».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в «Гранд авеню отеле» собралось около 50 человек, среди которых были практически все знаменитости протестных акций последнего года, в том числе Максим Верников, осуждённый сегодня за участие в «нежелательной организации». Роль модератора дискуссии впрочем, взял на себя столичный гость – один из авторов манифеста «нет» Андрей Пивоваров.

Практически все собравшиеся единогласно выразили протест против принятия поправок, но уже на этапе обсуждения тактики единства выработать не удалось.

Активистки постарше призывали распространять по почтовым ящикам рукописные листовки, которым «люди верят больше». Молодежь из числа «борцов за сквер» вспоминала про посты в соцсетях и призывала продолжить в том же духе. Кто-то агитировал за многочисленные митинги, на которых следует говорить, что все поправки – обман, чтобы продлить правление президента. Юрист Иван Волков предложил всем записывать короткие ролики с выражением своей позиции размещать их в интернете. Предлагалась и тактика «сетевого маркетинга» – чтобы каждый участник сегодняшней встречи привёл на голосование по десять человек, которые проголосуют против.

Однако многие участники встречи возражали, что любой призыв наращивать явку, даже протестного электората, все равно сыграет на руку властям, так как повысит легитимность голосования, а посчитают они все равно так, как сочтут нужным.

В конце встречи модератор призвал собравшихся подписать манифест и оставить контакты – чтобы составить списки людей, готовых помочь в организации акций.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.02.20

«Пользователя можно прослушать через компьютерную мышку», – страшилки от айтишников (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге вынесли первый в России приговор по уголовному делу «об участии в нежелательной организации» (ФОТО). / Чиновник в суде рассказал, как на самом деле считали «мусорные» нормативы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»