Телевизор победит Интернет: эксперты оценили шансы на протестное голосование по поправкам в Конституцию

Несмотря на острое стремление несистемной оппозиции если не сорвать, то ухудшить результаты по голосованию за поправки в Конституцию, их шансы на успех крайне малы. Так считают опрошенные «Новым Днем» эксперты.

Как уже сообщалось, вчера в Екатеринбурге состоялось первое собрание комитета общественного движения «Нет», которое выступает за то, чтобы привести на голосование по поправкам в Конституцию как можно больше людей, которые скажут «нет». Собралось человек 50-60. Задачу сорвать голосование они перед собой не ставили, признавая ее нереальной, но указывали, что большой процент протестных голосов покажет федеральному центру, что в регионах все не так радужно, как кажется из Москвы. Некоторые открыто говорили, что будут бороться за «плохой» результат по области, чтобы навредить лично губернатору Куйвашеву.

Однако и это сделать будет нелегко. Как заявил политолог Сергей Мошкин, по его мнению, разнарядка свыше будет такой же, как на президентских выборах, – явка около 70% и около 80% голосов за, и региональные власти будут нести за результаты персональную ответственность. Чтобы их добиться, они скинут в муниципалитеты еще более завышенные разнарядки. Регионы находятся в конкурентных отношениях между собой, и, чтобы хорошо выглядеть в глазах АП, будут стараться показать себя как можно лучше.

Отметим, примерно о том же говорят эксперты холдинга «Минченко консалтинг» в последнем рейтинге устойчивости губернаторов: «Можно с известной долей осторожности предположить, что демонстрация уровня одобрения поправок в региональном разрезе станет дополнительным индикатором для принятия последующих кадровых решений в отношении губернаторского корпуса», – прогнозируют эксперты.

По данным Мошкина, как только будет назначена окончательная дата голосования, начнется мощная агитационная кампания, прежде всего – через центральное телевидение. Оппозиция же сможет ответить в основном через интернет. «А прошедшие президентские выборы показали, что в борьбе между интернетом и телевизором побеждает все-таки телевизор», – резюмировал эксперт.

Политтехнолог Александр Пирогов считает, что несистемная оппозиция сейчас находится в цугцванге: любой ход ведет к поражению. «Ее ресурсы и ресурсы власти потенциально несоизмеримы, а голосование носит принципиальный характер, – пояснил он. – Стратегия бойкота уже много раз показала свою полную несостоятельность. А то, что они сейчас предлагают – «приходить и говорить нет», – сомнительный сценарий для большинства людей. Непонятно, зачем куда-то ходить и говорить «нет», если можно вообще никуда не ходить и спокойно заниматься своими делами».

Кроме того, по мнению Пирогова, слава Екатеринбурга как «города вольного» в данном случае не имеет никакого значения. «Наши славные традиции несколько мифологизированы. На президентских выборах результаты были достаточно высокие. Мы готовы отстаивать свою самость в том, что касается местных реалий, но федералам крайне невыгодно позволять смешивать голосование по поправкам с местной повесткой. Им важно соблюсти чистоту эксперимента, без запутывания смыслов. Да и нет в регионе сейчас каких-то острых, горячих тем. Их нарочитое инспирирование, вроде вопроса о переименовании области, будет только мешать. Мобилизация электората пройдет простым проверенным путем выстраивания бюджетников и работников крупнейших предприятий», – отметил Пирогов. Впрочем, результаты голосования по Свердловской области он все же прогнозирует на уровне чуть ниже, чем на президентских выборах: явка – 55-60%, (на президентских – 62,35%), одобрение поправок – 60-70% (за Путина проголосовало 74,6%).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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