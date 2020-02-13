Куйвашев велел подчиненным объяснить людям поправки в Конституцию

На сегодняшнем заседании правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев впервые заговорил о предстоящем в апреле голосовании за проект поправок в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он поручил «обеспечить вовлеченность граждан» в принятие поправок. Для этого, сказал Куйвашев, необходимо провести разъяснительную работу по сути и значимости поправок. Эту задачу он возложил на департамент внутренней политики (директор – Антон Третьяков) и департамент информационной политики (директор – Юлия Прыткова).

Напомним, по прогнозам экспертов, явка свердловчан на голосовании будет немного ниже, чем на президентских выборах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.20

13 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Два подростка катались, прицепившись к машине, а третий снимал их из багажника (ФОТО). / Гендиректор Среднеуральской птицефабрики: по решению суда предприятие продолжит работать (обновлено). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»