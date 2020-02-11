Рейтинг устойчивости губернаторов: 13 глав регионов оказались в «зоне риска»

Более десяти руководителей российских регионов остаются в «красной зоне» повышенного риска с перспективой покинуть свои посты. Как отмечается в обновленном рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленный экспертами «Минченко консалтинг», наличие эффективного политического менеджмента в период транзита власти, в который вступила Россия, оказывается особенно важно, что наглядно показала, в том числе, громкая отставка Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии.

Авторы доклада обращают внимание, что экс-глава республики Чувашия за короткое время не только допустил два провала публичного позиционирования, но и не сумел выстроить грамотную антикризисную стратегию. В результате кумулятивного эффекта накопленных за годы его пребывания у власти региональных и федеральных конфликтов, а также отсутствия значимой поддержки со стороны входящих в «Политбюро 2.0» игроков, глава республики потерял свой пост с наиболее жесткой формулировкой «утрата доверия президента».

«Впрочем, и до коммуникационного кризиса Игнатьев был в «красной» зоне рейтинга политической устойчивости, как и его коллеги, оставившие свои посты с момента публикации очередного аналитического отчета по рейтингу политической устойчивости в сентябре 2019 года, – Сергей Левченко (Иркутская область), Александр Левинталь (Еврейская автономная область)», – отмечают эксперты.

В то же время, как говорится в докладе, большая часть глав регионов, которых коснулись изменения рейтинга, демонстрируют позитивную динамику. Как считают аналитики, устойчивость губернаторов может возрастать в связи с необходимостью консолидации региональных элит в период транзита политического режима. Дополнительным фактором является подготовка к всероссийскому социологическому опросу граждан по теме поправок в Конституцию, который, как ожидается, пройдет в апреле. «Можно с известной долей осторожности предположить, что демонстрация уровня одобрения поправок в региональном разрезе станет дополнительным индикатором для принятия последующих кадровых решений в отношении губернаторского корпуса», – прогнозируют эксперты.

Так или иначе, некоторые губернаторы до последнего времени все же не сумели купировать социально-политические риски и лишь укрепились в зоне высокого риска отставки – это Игорь Орлов (Архангельская область) и Сергей Гапликов (Республика Коми). Устойчивость этих руководителей продолжает оставаться низкой во многом из-за нерешенности экологических проблем и протестной активности. Сергей Ситников (Костромская область) и Иван Белозерцев (Пензенская область) также пока не могут похвастаться значительными успехами и перед выборами переместились в «красную зону» политической устойчивости.

Всего в зоне повышенного риска с угрозой отставки оказались 13 глав регионов. При этом шестерым из них в случае желания остаться губернаторами предстоят выборы менее чем через год – это Александр Богомаз (Брянская область), Сергей Ситников (Костромская область), Иван Белозерцев (Пензенская область), Алексей Островский (Смоленская область), Владимир Илюхин (Камчатский край) и Игорь Орлов (Архангельская область). Соответственно, позиции указанных региональных глав представляются наиболее уязвимыми с точки зрения политической устойчивости.

Вместе с тем эксперты обратили внимание, что наиболее проблемными федеральными округами с точки зрения устойчивости региональных глав являются Сибирский и Приволжский.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 12.02.20

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