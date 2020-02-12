«Автомобилист» проиграл «Барысу» пять из шести матчей в этом сезоне КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» вновь проиграл домашний матч казахстанскому «Барысу». Встреча двух команд накануне вечером в «Уральце» завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей из Нур-Султана.

В составе «Автомобилиста» шайбами отметились Евгений Мозер и Питер Холанд, за «Барыс» голы забили Никита Михайлис, Ииро Пакаринен, Дастин Бойд и Роман Старченко. Ворота екатеринбуржцев вновь защищал 19-летний Владимир Галкин. Основной голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж до сих пор восстанавливается от травмы.

«Хорошая игра была. Тяжело входили в матч. У нас был большой перерыв, без игровой практики, а соперник был на ходу. Понравилась игра до забитой второй шайбы. Когда мы повели 2:1, у нас начался романтический хоккей, витиеватый. Начали ошибаться, за что нас быстро наказали. Надо отдать должное сопернику – они играли очень грамотно, как в развитии атаки, так и в завершении. На сегодняшний день «Барыс» сильнее нас», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Добавим, что обе команды конкурируют за третью строчку в Восточной конференции, но «Барыс» не дает шансов «Автомобилисту» приблизится. Из шести матчей, что соперники сыграли в регулярном чемпионате КХЛ, екатеринбуржцы проиграли пять. На данный момент «Автомобилист» остается на четвертой строчке, имея в активе 70 очков. До плей-офф подопечным Андрея Мартемьянова остается сыграть еще шесть матчей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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