российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 февраля 2020, 08:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

«Автомобилист» проиграл «Барысу» пять из шести матчей в этом сезоне КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» вновь проиграл домашний матч казахстанскому «Барысу». Встреча двух команд накануне вечером в «Уральце» завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей из Нур-Султана.

В составе «Автомобилиста» шайбами отметились Евгений Мозер и Питер Холанд, за «Барыс» голы забили Никита Михайлис, Ииро Пакаринен, Дастин Бойд и Роман Старченко. Ворота екатеринбуржцев вновь защищал 19-летний Владимир Галкин. Основной голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж до сих пор восстанавливается от травмы.

«Хорошая игра была. Тяжело входили в матч. У нас был большой перерыв, без игровой практики, а соперник был на ходу. Понравилась игра до забитой второй шайбы. Когда мы повели 2:1, у нас начался романтический хоккей, витиеватый. Начали ошибаться, за что нас быстро наказали. Надо отдать должное сопернику – они играли очень грамотно, как в развитии атаки, так и в завершении. На сегодняшний день «Барыс» сильнее нас», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Добавим, что обе команды конкурируют за третью строчку в Восточной конференции, но «Барыс» не дает шансов «Автомобилисту» приблизится. Из шести матчей, что соперники сыграли в регулярном чемпионате КХЛ, екатеринбуржцы проиграли пять. На данный момент «Автомобилист» остается на четвертой строчке, имея в активе 70 очков. До плей-офф подопечным Андрея Мартемьянова остается сыграть еще шесть матчей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

12 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Митинги, бойкот голосования или сетевой маркетинг: оппозиция решает, как бороться с поправками в Конституцию. / «Пользователя можно прослушать через компьютерную мышку», – страшилки от айтишников (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф КХЛ

«Автомобилист» 12-й раз подряд обыграл «Трактор» (ФОТО)

«Автомобилист» вновь одержал победу над ЦСКА

«Автомобилист» третий раз за сезон обыграл «Трактор»

ХК «Автомобилист» подписал бывшего защитника «Витязя»

ХК «Автомобилист» уволил тренера защитников после серии поражений

«Автомобилист» без Коваржа разгромно уступил «Ак Барсу» на домашнем льду

«Автомобилист» обыграл «Трактор» на домашнем льду (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,