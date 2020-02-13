В свердловской глубинке снять наличку с карты можно прямо на кассе в магазине

В сельской местности Свердловской области отчасти решили проблему отсутствия банкоматов.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксобрания, это удалось сделать благодаря Уральскому главному управлению Центробанка РФ. Сейчас по решению его начальника Рустэма Марданова в трех муниципалитетах (в каких именно, не уточняется) проходит эксперимент по выдаче наличных до 5 тысяч рублей в магазинах. При успешных результатах он будет распространен по всей области. Технически схема проста: продавец вставляет карту покупателя в терминал, и если на счету есть необходимая сумма, выдает ему ее наличными.

Напомним, несколько лет назад РИА «Новый День» писал о катаклизме, который случился в поселке Красногвардейский Артемовского района, когда там сломался единственный банкомат, а до ближайшего, в городе, было 40 километров. «Сначала взвыли врачи. Они работают до четырех, а отделение Сбербанка в тот день работало до трех. Персонал не смог получить начисленную зарплату. Потом нам начали жаловаться пенсионеры. Касса «Сбербанка» в поселке открыта три дня в неделю по полдня, с часовым перерывом и плавающим графиком. Можете себе представить, какие там очереди», – рассказывала тогда корреспонденту «Нового Дня» депутат Артемовского ГО Раиса Гареева.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.20

Серебряное копытце или малахит: для талисмана Универсиады в Екатеринбурге определили 12 персонажей. / ФСБ посоветовала мэрии закрыться от горожан. / У пострадавших от взрыва на «Русском хроме» ожоги 80-90% тела. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»