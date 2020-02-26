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Среда, 26 февраля 2020, 16:32 мск

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Начальник уральского управления ЦБ рассказал, как решит проблему с банкоматами в селах

Рустэм Марданов

Депутаты заксобрания Свердловской области попросили начальника Уральского главного управления Банка России Рустэма Марданова обратить внимание на проблему с банкоматами в небольших населенных пунктах – там, где живет меньше пары тысяч человек, снять деньги нереально.

По словам Марданова, решать проблему в регионе будут двумя способами. Первый – это услуга «кэшаут», возможность снять деньги в магазине. Технически схема проста: продавец вставляет карту покупателя в терминал, и, если на счету есть необходимая сумма, выдает ее наличными.

Эксперимент, отметим, уже запущен в трех населенных пунктах. «Сбербанк первым зашел в эту сферу, но мы надеемся, будут и другие банки», – прокомментировал начальник уральского управления.

Второй способ связан с другим банком с госучастием – «Почта банком». Его банкоматы должны быть установлены в каждом отделении почты России. Но, признал Марданов, к этому моменту «Почта банк» работает менее чем в половине отделений почты.

Отметим, в уральских селах проблема с наличными из-за отсутствия банкоматов существует давно. «Новый День» писал о катаклизме в поселке Красногвардейском, в котором сломался единственный банкомат и жители трех поселков выстраивались в очереди к кассе «Сбербанка», которая работала три дня в неделю по полдня с плавающим графиком и перерывами на обед. До ближайшего банкомата – 40 километров.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

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