Главный по бюджету в заксо пожаловался на эйджизм в Сбербанке

Сегодня в заксобрании Свердловской области с отчетом выступил начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов. Ему пожаловались на Сбербанк: некоторые депутаты попросили обязать кредитную организацию ставить банкоматы, а у председателя комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского заксобрания Владимира Терешкова обнаружилась другая проблема. Он столкнулся с тем, что банк отказывает в кредите по возрастному цензу.

«У нас есть Конституция, где сказано про права гражданина и что их нельзя ограничивать. Но почему-то Сбербанк ограничивает гражданство россиян возрастом. После 65 лет граждане, в том числе жители Свердловской области, кредитоваться не могут. Предельный возраст 65 лет», – пожаловался Терешков. Рустэм Марданов пообещал ему и остальным депутатам «работать предметно» и попросил парламентариев сформулировать, с какими банками возникают проблемы, чтобы в ЦБ могли их проанализировать. Отдельно проблему эйджизма он комментировать не стал.

Отметим, два года назад Сбербанк раскритиковали в сети за дискриминацию пенсионеров после того, как москвич в фейсбуке рассказал о попытке оформить на пенсионера кредитку. Пользователи припомнили, что под возрастной ценз попадает даже президент (на тот момент у Сбербанка были возрастные поблажки только для судей). Как выяснил «Новый День», практически все кредитные организации ввели возрастной ценз на такой вид «пластика». Кредиты также получить почти нереально. Но некоторые крупные банки ставят планку выше 65 лет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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