Эйджизм в банках: как пенсионерам дают деньги в долг

В сети продолжают обсуждать инцидент с пенсионером, который не смог оформить кредитку в Сбербанке. Однако история эта не уникальна – практически все кредитные организации ввели возрастной ценз на такой вид «пластика». Взять взаймы у банка пенсионерам также проблематично – все из-за того же ограничения по возрасту. РИА «Новый День» проанализировал, куда за получением кредитки или потребительского кредита могут обратиться люди старшего возраста. Обзор предложений крупных федеральных и региональных банков – в материале агентства.

Сбербанк выдает кредитные карты людям до 65 лет. Кредит банк готов выдать на условиях, что к моменту его погашения заемщику будет не более 65 лет. Есть исключение – судьи могут гасить кредит до 70 лет. Если покопаться на сайте крупнейшего банка страны, можно найти предложение «Золотые годы» – судя по названию, как раз для пенсионеров. Им обещают пониженную ставку. На момент возврата кредита пенсионеру должно быть не более 65 лет, если кредит оформляется с поручителем – то не более 75 лет.

ВТБ. Этот банк готов выдать кредитки людям до 70 лет – по крайней мере, форма заявки на сайте ограничивается этим возрастом.

«Альфа-банк» – один из немногих, кто не декларирует эйджизм прямо – на сайте указано, что кредитку можно получить всем, кто достиг 21 года. Но по телефону операторы уточняют, что оформляется карта тем, кому исполнилось максимум 85 лет. Ограничения по кредитам – 75 лет.

«Газпромбанк». Здесь, пожалуй, самые «омолаживающие» условия – на дату рассмотрения заявок для получения кредитки от Газпромбанка клиенту-женщине должно быть не более 59 лет, мужчине – не более 64 лет.

У банка есть специальный потребительский кредит для пенсионеров – от обычного отличается он тем, что максимальный срок погашения пять лет, а не семь. К моменту возврата заемщику должно быть не более 70 лет.

«Совкомбанк». Этот банк рекламирует свои предложения для пенсионеров, логично было бы представить, что там ограничений по возрасту нет. У банка есть две кредитки, которые можно получить до 85 лет. Забавно, но у кредитной организации есть кредитка с пакетом услуг «Советник» – позволяет получать юридическую поддержку, декларируется, что держателям карты помогут защититься от мошенников при покупке машины или квартиры, при общении со страховыми, возврате товаров в магазины. И эту карту дают только людям младше 75 лет. А еще в банке предлагают карту рассрочки «Халва» – но только для пенсионеров младше 80 лет.

«Почта банк». Еще один банк, выбравший целевой аудиторией возрастную группу – в рекламных роликах актер Сергей Гармаш рассказывает, как просто здесь обслуживаться и легко получить деньги. Возрастные ограничения для пенсионеров действительно не указаны, но для того, чтобы неработающему пенсионеру оформили кредитку, ему сначала желательно обзавестись сберегательным счетом в этом же банке. В колл-центре банка подтверждают: ни по картам, ни по кредитам возрастных ограничений нет.

«СКБ-банк» предлагает оформить кредитку для тех, кому до 66. Взять кредит можно также максимум в 66 лет, причем к моменту окончания займа клиенту не должно быть более 70 лет.

УбРиР готов выдать кредитку пенсионерам до 75 лет. У банка есть специальный кредит для пенсионеров – его можно взять на срок до 7 лет. Займ выдадут женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет, то есть когда они станут пенсионерами. Но на момент погашения займа им должно быть не более 75 лет. Кстати, в этом же банке пенсионеры до 75 лет могут оформить и обычные кредиты, где процент будет ниже, – правда, необходима справка с места работы.

«Нейва» готова выдавать и займы, и кредитные карты пенсионерам без ограничения по возрасту. На сайте указано, что клиенту должно быть минимум 18 лет, верхней планки нет. В колл-центре уточнили, что так и есть, любому пенсионеру там готовы оформить любой кредитный продукт.

Бонус. Как бы прекрасно не чувствовал себя пенсионер, взять в долг у банка ему будет проблематично – и с каждым годом жизни все сложнее. Удивительно, но даже МФО с их огромными процентами и минимальными требованиями к документам заемщика, не особо приветствуют пенсионеров. Так, «БыстроДеньги» готовы работать с теми, кому еще нет 70 лет. Тот же ценз введен в компании «Домашние Деньги». Green Money, раздающие микрокредиты онлайн, и вовсе установили планку до 65 лет.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 15.08.18

Екатеринбургские выборы: кандидаты бегут в суд из-за каждой запятой. / Роспотребнадзор закрыл службу доставки еды «Два берега» за антисанитарию. / ВТБ обвинили в сливе данных карт клиентов мошенникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»