Соцсети раскритиковали Сбербанк за дискриминацию пенсионеров

Сбербанк раскритиковали за дискриминацию пенсионеров – крупнейший банк страны не выдает кредитки тем, кому уже исполнилось 65 лет.

Историю о том, как пенсионер пытался получить кредитную карту в «Сбербанке», опубликовал москвич Михаил Крутихин на своей странице в фейсбуке.

«Зашел сегодня в Сбербанк, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула:

– Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные карты не оформляем...

И порвала распечатанные бумажки. Вот это сюрприз. Не знал. «Возраст дожития» как-никак. Банк подозревает, что я в любой момент могу отдать концы», – описал ситуацию мужчина, которому сейчас 71 год.

К моменту публикации под его постом набралось около сотни комментариев. Подписчики советуют не обращаться в «Сбер» вообще, выбрать другой банк, рассказывают, как получать пенсию через другие кредитные организации. Некоторые стали на сторону банка, отмечая, что этот возраст для банка может быть рискованным. Один из пользователей задал вопрос: «А Путину, кстати, кредитку дадут?"(ему в этом году исполнится 66 лет).

Позднее в комментариях отметилась и представитель «Сбербанка». «Всё верно, выпуск новых кредитных карт в Сбербанке возможен до 65 лет включительно», – написала сотрудница банка и предложила клиенту ссылку на другие продукты кредитной организации, рассчитанные на пенсионеров. Ссылка вывела на предложение оформить карту «Мир» (дебетовую, которая и без того у пенсионера быть должна) и ряд других услуг, к кредитным картам отношения не имеющим.

Напомним, в России хотят поднять пенсионный возраст для мужчин как раз до той границы, от которой крупнейший банк отказывается оформлять одну из популярных карт. Для мужчин пенсионный возраст планируется повысить до 65 лет (вместо 60), для женщин – до 63 (вместо 55 лет).

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 14.08.18

Коммунистов с пенсионным референдумом опередили люди с наградами губернатора и заксо. / Кандидат в гордуму Екатеринбурга устроил дебош в ресторане. / Спасатели сделали штормовое предупреждение, мэрия объявила смог. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»