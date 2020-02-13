В Екатеринбурге пройдет акция протеста в поддержку фигурантов «пензенского дела»

В Екатеринбурге в субботу, 15 февраля, пройдет массовый пикет в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической, запрещена в РФ). Акцию протеста организовали активисты независимого студенческого профсоюза «Дискурс» в Свердловской области.

«Сейчас активисты профсоюза «Дискурс» анонсировали массовый пикет поддержку невинно осужденных активистов в парке Чкалова (площадка, выходящая на ул. Громова) 15 февраля в 17:00», – сообщают организаторы. Они подавали уведомление о пикетах на площади Труда. Однако в министерстве общественной безопасности не одобрили политическую акцию в центре города – по традиции, оказалось, что некто раньше подал уведомление о массовом мероприятии на этом же месте в то же время. Также была попытка согласовать пикеты на Большакова – 8 Марта, но и в этом случае независимый студенческий профсоюз получил отказ. На акции протеста ожидается до 70 человек.

Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд 10 февраля вынес приговор участникам дела «Сети», ранее движение признали террористическим. Фигуранты дела сообщали, что из них пытками выбивали показания, пытали электрошокером. Семь человек получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Дело стало резонансным, ряд правозащитников указывает на его сфабрикованность, проходили акции протеста до и после суда. Накануне ученые и научные журналисты написали письмо с требованием отменить приговоры по этому делу.

Екатеринбург, Елена Иванова

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