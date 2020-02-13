Уральские ученые вступились за фигурантов «пензенского дела» о терроризме

Российские ученые и научные журналисты требуют отменить приговоры по делу «Сети» (организация признана террористической, запрещена в РФ). Документ подписали в том числе сотрудники УрО РАН.

«Мы, российские ученые и научные журналисты, возмущены приговором по так называемому делу «Сети», вынесенным 10 февраля 2020 года в Пензе.

Семеро молодых людей, не совершивших никаких опасных деяний, осуждены на тюремные сроки от 6 до 18 лет якобы за создание «террористического сообщества». Столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных «доказательствах». Осужденные неоднократно сообщали о пытках, которым их подвергали для получения признательных показаний, однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы», – говорится в заявлении. Ученые требуют отменить приговор, расследовать обстоятельства его фабрикации, наказать причастных к нему силовиков.

«Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования», – указано в заявлении (текст опубликован на сайте scientific.ru). На момент публикации заявление подписали около полутора тысяч человек. Среди них Алексей Бельтюгов (кандидат культурологии и доцент РГППУ), Галина Левит (д.х.н., вед. н.с. ИОС УрО РАН), Данила Григорьев (м.н.с. ИГД УрО РАН), Дмитрий Возчиков (кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения УрФУ), Михаил Волков (доктор физ.-мат. наук, профессор УрФУ), Алан Калуев (научный сотрудник лаборатории «Нефтехимия», профессор УрФУ).

Приволжский окружной военный суд 10 февраля вынес приговор участникам дела «Сети». Семеро фигурантов получили сроки от 6 до 18 лет. Никто из них вины в терроризме не признал. Дело получило большой общественный резонанс, в том числе после того, как участники заявили о пытках.

Екатеринбург, Елена Иванова

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