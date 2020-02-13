Кремль отреагировал на обращение ученых в защиту фигурантов «пензенского дела» о терроризме

В Кремле знают об обращении российских ученых и научных журналистов, выступивших в поддержку фигурантов резонансного дела «Сети» (организация признана террористической, запрещена в РФ). Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, однако не стал его комментировать. Как сообщал «Новый День», авторы открытого письма выразили возмущение приговорами по делу, назвав его сфабрикованным. Они потребовали отменить приговоры, расследовать обстоятельства фальсификации дела и наказать причастных к ней силовиков.

«Мы обратили внимание на него в средствах массовой информации, безусловно», – сказал Песков, напомнив, что президент уже инициировал проверки законности при расследовании этого дела.

«Были поручения президента о проверке этого дела – в том числе по итогам дискуссий, которые имели место в ходе заседания совета по правам человека и других обращений на имя президента», – цитирует пресс-секретаря главы государства РИА «Новости». «Президента просили проверить, и он инициировал проверки законности», – заявил Песков.

Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес в Пензе приговоры участникам дела «Сети» (организация признана террористической, запрещена в РФ). Семеро фигурантов получили сроки от 6 до 18 лет по обвинению в создании террористической организации с целью нападения на органы власти, военкоматы и отделения партии «Единая Россия». Никто из них вины в терроризме не признал. Дело получило большой общественный резонанс, в том числе после того, как участники заявили, что к ним применялись пытки.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 13.02.20

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