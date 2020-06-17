Гособвинение запросило до 9 лет колонии петербургским фигурантам «пензенского дела» о терроризме

В Санкт-Петербурге гособвинение на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда запросило длительные сроки заключения для двух фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России). Прокурор запросил 9 лет колонии общего режима для 25-летнего Виктора Филинкова и 6 лет общего режима для 28-летнего Юлия Бояршинова, сообщает «Медиазона». Обоим вменяется в вину участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Бояршинов также обвинялся в незаконном хранении взрывчатых веществ.

По версии обвинения, фигуранты дела принимали участие в тренировках, где учились обращению с оружием и изготовлению взрывных устройств, а также участвовали в съезде «Сети» (запрещена в РФ). Бояршинов дал признательные показания. В связи с этим гособвинение попросило учесть этот факт в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания. Филинков настаивает на своей невиновности. Он заявлял, что оперативники ФСБ пытали его при помощи электрошокера, чтобы добиться признания вины. Прокурор, в свою очередь, отметил, что заявления о применения к нему насилия не нашли подтверждения.

Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес в Пензе приговоры участникам дела «Сети» (запрещена в РФ). Семеро фигурантов получили сроки от 6 до 18 лет по обвинению в создании террористической организации с целью нападения на органы власти, военкоматы и отделения партии «Единая Россия». Никто из осужденных молодых людей вины в терроризме не признал. Дело получило большой общественный резонанс, в том числе после того, как участники заявили, что к ним применялись пытки. В поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и научные журналисты, а также правозащитники, кинематографисты, писатели, педагоги, психологи, медики и IT-специалисты. Все они потребовали пересмотра уголовного дела, назвав его сфальсифицированным.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.06.20

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