Российские медики и IT-специалисты выступили в защиту фигурантов «пензенского дела»

Российские врачи выступили с открытым письмом в защиту фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической в России и запрещена). Обращение опубликовала дермавенеролог из «Европейского медицинского центра» Анастасия Угрюмова в своем Facebook.

Авторы письма заявили, что «потрясены демонстративной жестокостью» приговора по «пензенскому делу» о терроризме, и называют его произволом. «Нашу особую озабоченность и негодование вызывает тот факт, что в основу дела легли показания, полученные под физическими и эмоциональными пытками», – говорится в обращении. Медики называют это совершенно недопустимым и неприемлемым «в цивилизованной обществе, в стране, где главенствует Закон, и работает презумпция невиновности». «А мы хотели бы видеть нашу страну – Россию – именно такой», – заявили авторы обращения.

Врачи требуют «отмены приговора, пересмотра дела и привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях против гуманности». В заявлении отмечается, что долг медиков – «спасать и лечить людей», но врачи «не могут смириться с тем, что их истязают и унижают». «Особенно горько, что в этом произволе, с молчаливого согласия высоких государственных чинов, участвуют те, кто призван защищать граждан и обеспечивать порядок в стране, кто лишает нас веры в справедливый суд, в честное следствие, лишает чувства защищенности, дающее возможность жить и работать на благо своей Страны», – указывают авторы обращения.

На момент публикации материала подписи под письмом поставили более 90 врачей.

Сегодня также за фигурнатов «пензенского дела» вступились IT-специалисты. В обращении отмечается, что специалисты IT-индустрии «возмущены жестокими приговорами и уголовным преследованием, в процессе которого не раз были нарушены права человека». Его авторы потребовали пересмотра приговора и призвали поддержать осужденных. На данный момент обращение подписали 70 человек.

Ранее в поддержку осужденных фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и научные журналисты, а также правозащитники, студенты, кинематографисты, мультипликаторы, писатели, педагоги и психологи, мультипликаторы, книготорговцы и книгоиздатели, театральные критики, художники, IT-специалисты. Все они потребовали пересмотра уголовного дела, назвав его сфальсифицированным.

Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес в Пензе приговоры участникам дела «Сети» (организация признана террористической, запрещена в РФ). Семеро фигурантов получили сроки от 6 до 18 лет по обвинению в создании террористической организации с целью нападения на органы власти, военкоматы и отделения партии «Единая Россия». Никто из осужденных вины в терроризме не признал. Дело получило большой общественный резонанс, в том числе после того, как участники заявили, что к ним применялись пытки.

Москва, Наталья Аникина

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