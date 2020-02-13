Акцию протеста в поддержку фигурантов пензенского дела в Екатеринбурге запретили

В Екатеринбурге отменили массовый пикет в поддержку осужденных по делу «Сети» (организация признана террористической, запрещена в РФ). Министерство безопасности Свердловской области, которое вместо центра города отправило активистов в парк Чкалова, акцию в итоге не согласовало.

Как рассказал корреспонденту «Нового Дня» и.о. руководителя независимого студенческого профсоюза в Свердловской области Никита Стародуб, МОБ объявил акцию несогласованной из-за того, что активисты пытались договориться о переносе мероприятия ко Дворцу спорта. «Мы подавали заявку на площадь Труда, нас отправили на Чкалова. Нас это не устроило, и мы подали повторно на перекресток Большакова – 8 Марта. После этого МОБ сказал, что раз мы отправили второе письмо, то от него считается срок подачи – три дня за исключением дня подачи и дня проведения. Срок оказался нарушен, акция не согласована. Акцию все равно проведем, сейчас выбираем день на следующей неделе», – прокомментировал Никита Стародуб. Активисты в выходные планируют одиночные пикеты.

Приволжский окружной военный суд 10 февраля вынес приговор участникам дела «Сети», ранее движение признали террористическим. Фигуранты дела сообщали, что из них пытками выбивали показания, пытали электрошокером. Семь человек получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Дело стало резонансным, ряд правозащитников указывает на его сфабрикованность, проходили акции протеста до и после суда. Накануне ученые и научные журналисты написали письмо с требованием отменить приговоры по этому делу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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