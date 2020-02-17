Книжные магазины начали забастовку в знак поддержки фигурантов «пензенского дела» о терроризме

Ряд книжных магазинов в девяти российских городах объявили однодневную забастовку 17 февраля, чтобы поддержать осужденных фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России). Книготорговцы также заявили, что проведут одиночные пикеты в их поддержку. Об этом говорится в обращениях на страницах книжных магазинов «Пиотровский» и «Фаланстер» в соцсетях.

Об участии в акции солидарности объявили магазины «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, «Фаланстер», «Маршак», Dig, Benzine, «Белая Ворона» в Москве, «Все свободны» и «Порядок слов» в Санкт-Петербурге, «Чарли» в Краснодаре, «Свидетель» в Туле и «Бакен» (Красноярск), «В порядке» в Ростове-на-Дону и «Князь Мышкин» в Ставрополе – все они прекратят работу на один день. Известно, что на одиночный пикет вышел директор пермского книжного магазина «Пиотровский» Михаил Мальцев. Он проводит акцию напротив ЦУМа. В руках Мальцев держит плакат с требованием освободить фигурантов «пензенского дела» о терроризме, сообщает пермское издание zvzda.ru. «От 6 до 18 лет строгого режима за терроризм, которого не было», – написано на плакате.

«Мы не можем промолчать, – говорится в обращении книжных магазинов. – И как граждан, и как профессионалов нас тревожит судьба нашей страны, культуры, которым мы служим».

Книторговцы назвали сроки, к которым приговорили фигурантов дела, «немыслимыми». «При этом они в буквальном смысле ничего не сделали», – пишут авторы заявлении.

Жестокий приговор поставил перед гражданами России «вопрос, а правильно ли мы живем?», полагают книготорговцы.

«Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально «выбитыми» под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут «дать» 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись, – говорится в совместном обращении. – Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный?»

Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес в Пензе приговоры участникам дела «Сети» (организация признана террористической, запрещена в РФ). Семеро фигурантов получили сроки от 6 до 18 лет по обвинению в создании террористической организации с целью нападения на органы власти, военкоматы и отделения партии «Единая Россия». Никто из осужденных молодых людей вины в терроризме не признал. Дело получило большой общественный резонанс, в том числе после того, как участники заявили, что к ним применялись пытки.

Ранее с обращениями в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и научные журналисты, а также правозащитники, кинематографисты, писатели, педагоги и психологи. Все они потребовали пересмотра уголовного дела, назвав его сфальсифицированным. В минувшую пятницу в Москве и Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку осужденных по «пензенскому делу».

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 17.02.20

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях. / Севастополь и Крым существенно отличаются по качеству жизни. / В Санкт-Петербурге появился проспект имени уральского уличного художника (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»