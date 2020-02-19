В Екатеринбурге остаются под наблюдением 576 человек, прибывших из Китая

Сегодня в Екатеринбурге остаются под медицинским наблюдением 576 человек, недавно прибывших из Китая.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, об этом заявил на заседании координационной комиссии по эпидемиологической ситуации замгубернатора Павел Креков. «Обсерватор, который открыт у нас, носит больше перестраховочный характер, но мы не считаем это лишним. Существует еще одна форма, которую мы используем – это наблюдение на дому жителей Екатеринбурга, прибывших из Китайской народной республики. Почеркну: это здоровые люди. Мы организуем наблюдение, несмотря на то, что они проходят двойной контроль – в аэропорту «Шереметьево», и в «Кольцово». Сейчас под наблюдением остаются 576 человек. Три дня назад их было 894. Все находящиеся на обсервационном контроле и под меднаблюдением граждане Китайской народной республики здоровы, результаты анализов на вирус отрицательные», – рассказал Павел Креков.

Он подчеркнул, что в Свердловской области не зарегистрировано случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV.

Напомним, сейчас в единственном в Екатеринбурге пункте обсервации – санатории «Бодрость» – находятся 64 китайца, большая часть из них прилетели последним рейсом из Пекина 7 февраля. Граждане КНР будут находиться под наблюдением медиков до пятницы, 21 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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