Подробности о «реабилитационном центре», где на пожаре сгорела женщина (ФОТО)

В Екатеринбурге на пожаре в социально-реабилитационном центре «Твой дом» погибла женщина. Проверку ведет прокуратура, а следователи уже возбудили уголовное дело. Как удалось выяснить «Новому Дню», «Твой дом» – лишь один из пунктов целой сети подобных центров, которые находятся в Екатеринбурге и пригородах. По неподтвержденным данным одного из сотрудников организации, частью которой был «Твой дом», всего таких реабилитационных центров около 60.

Здание на улице Дунайской, где произошла трагедия, было арендовано примерно три года назад у цыган. Поблизости от него есть еще два таких же центра из этой же сети. Примечательно, что при пожаре сгорели два дорогих автомобиля – Chevrolet Camaro и BMW, предположительно принадлежащие владельцам реабилитационного бизнеса.

Источники «Нового Дня» говорят о том, что это сверхдоходная сфера деятельности – людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, испытывают проблемы с алкоголем или наркотиками, потеряли документы, и так далее, предлагают кров и еду, взамен им находят работу, но денег люди практически не получают – только символическую плату по 1000 рублей в неделю. Все остальное забирают владельцы подобных реабилитационных центров.

Напомним, ранее в интервью нашему агентству главы наркологической службы Урала и Свердловской области рассказывали о том, что в подобных центрах не происходит реабилитация и излечение от зависимостей: «В этих центрах они просто траншеи копают. От этого еще никто не выздоравливал».

«Они в 7 утра обычно с котомками уходят и возвращаются вечером. Скорее всего, трудятся где-то чернорабочими», – рассказал «Новому Дню» один из соседей приюта на Дунайской. Сами обитатели реабилитационного центра пришли сегодня днем забрать вещи из сгоревшего здания, документы. О том, что привело их в «Твой дом», говорят кратко – трудная жизненная ситуация.

Пожар в доме на улице Дунайской, где находился центр «Твой дом», случился сегодня около 5 часов утра. 32 человека спаслись до прибытия пожарных, одного спасли сотрудники МЧС, одна женщина погибла. К разбирательству подключилась прокуратура, устанавливается, имела ли общественная организация право размещать в частном двухэтажном доме такое большое количество людей и соблюдались ли требования пожарной безопасности при эксплуатации здания.

Екатеринбург, Елена Сычева, Александр Саливанчук

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