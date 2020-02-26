Роспотребнадзор рекомендует не ездить в Италию, Корею и Иран

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о росте заболеваемости коронавирусом в мире. В связи с изменением ситуации ведомство рекомендует россиянам отказаться от поездок в Италию, Корею и Иран.

По данным Всемирной организации здравоохранения, был зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) в Италии, Республике Корея и Иране.

«В Республике Корея зарегистрировано 977 случаев заболевания Covid-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло. В Италии число заболевших Covid-19 составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания», – сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные ВОЗ.

Поскольку риск инфицирования в вышеуказанных странах высок, Роспотребнадзор рекомендует гражданам России отказаться от посещения Италии, Кореи и Ирана, говорится в обращении, опубликованном сегодня на официальном сайте ведомства.

Напомним, накануне посольство Италии в России тоже разместило рекомендации для россиян. Их просят отказаться от поездок северные регионы Италии, где зафиксированы очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных. Как говорится в сообщении, речь идет о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.

«Российским гражданам, находящимся на территории Италии, при обнаружении симптомов коронавируса рекомендуется незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб (112) для проведения своевременной диагностики в медицинских учреждениях страны», – сообщили в российском диппредставительстве.

Москва, Анастасия Истомина

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