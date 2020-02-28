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Пятница, 28 февраля 2020, 12:44 мск

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Свободная продажа билетов на игры плей-офф «Автомобилиста» стартует вечером 29 февраля

Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил порядок продажи билетов на домашние игры плей-офф КХЛ. Напомним, матчи с командой «Сибирь» пройдут 2 и 4 марта в Екатеринбурге.

Приоритетное право выкупа билетов получили владельцы сезонных абонементов и абонементов выходного дня. Они могут приобрести тикеты до 29 февраля включительно только в кассах КРК «Уралец». Для покупки им необходимо предъявить оригинал пластикового абонемента либо документ, удостоверяющий личность.

После закрытия касс в 20:00 все невыкупленные места выпускаются в свободную продажу. С указанного времени болельщики могут приобрести билеты в режиме онлайн на официальном сайте «Автомобилиста», а также в кассах КРК «Уралец» на следующий день.

Повышения цен на матчи плей-офф не будет – каждый матч будет тарифицироваться как матч категории «Звезды» в регулярном чемпионате, сообщили в пресс-службе клуба. Стоимость билетов составит от 650 до 2 100 рублей.

«Единственным официальным каналом продаж билетов на матчи «Автомобилиста» является официальный сайт, кассы КРК «Уралец» и билетный оператор «Уралбилет». Все остальные сайты, предлагающие услуги по продаже билетов на игры нашей команды, не имеют полномочий на ведение подобных продаж, работают нелегально и продают билеты по завышенной стоимости. В случае выявления поддельных билетов их обладатели не будут допущены на матч. Претензии по таким билетам, купленным у третьих лиц и на сторонних интернет-сайтах, приниматься не будут», – предупредили в хоккейном клубе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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