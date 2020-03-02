Свердловские эсеры выдвинут кандидата на довыборы в заксо 14 марта

Свердловское отделение «Справедливой России» выдвинет своего кандидата на довыборы в заксо по Краснотурьинскому округу 14 марта.

Об этом корреспонденту РИА «Новый День» рассказал лидер свердловских эсеров Андрей Кузнецов. Кто именно пойдет на выборы, он пока не сказал, но отметил, что в последнее время в партию пришло много интересных людей. Например, фельдшер из города Новая Ляля Алексей Коровкин. Напомним, в сентябре прошлого года на довыборах в Госдуму он занял второе место после единоросса Антона Шипулина с неожиданно высоким результатом – 24,03%. Возможно, именно он и пойдет на довыборы в Краснотурьинске.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.20

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