В мэрии рассказали, какие парки и набережные отремонтируют в 2020-м

В Екатеринбурге в 2020 году в рамках проекта «Формирование современной городской среды» благоустроят сразу несколько общественных пространств. Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в список вошли парк Зеленая Роща, парк имени XXII Партсъезда, набережная реки Исети от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку и набережная Городского пруда от улицы Папанина до улицы Челюскинцев.

«Эти объекты утверждены муниципальной общественной комиссией на основании результатов открытого голосования граждан за дизайн-проекты первоочередного благоустройства общественных территорий», – пояснили в мэрии.

Напомним, что Зеленую Рощу частично закрыли на ремонт еще в прошлом году, причем общественники-урбанисты выступили против ремонта по проекту, предложенного властями города. Также против выступали и православные активисты, которые доказывали, что в части парка находятся могилы бывшего монастырского кладбища. Причем, по данным источников «Нового Дня», культурно-историческая экспертиза, которую проводили по заказу администрации Екатеринбурга, подтвердила, что на территории парка действительно есть старые захоронения. Тем не менее, проект переделывать не стали – в мае парк закроют для посетителей полностью, работы должны быть завершены к концу октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.20

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