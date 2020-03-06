Пятилетка Куйвашева: объем инвестиций в Свердловскую область с 2014 года упал на 80 млрд рублей

Тенденция, начавшаяся с приходом к власти губернатора Евгения Куйвашева, неуклонно соблюдается: объем привлеченных в регион инвестиций каждый год оказывается меньше предыдущего. Несмотря на то, что правительство создает новые структуры, которые должны эти инвестиции в область привлекать.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, по итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 290 млрд 579 млн рублей. Для сравнения: в 2014 году было привлечено 371,6 млрд рублей, в 2016 – 328,4 млрд, 2018 – 318 млрд рублей. Основными отраслями, которые привлекают инвесторов, остаются обрабатывающие производства (66,7 млрд рублей), транспортировка и хранение (64,1 млрд рублей), операции с недвижимостью (51,2 млрд рублей) и обеспечение потребителей электричеством, газом и паром (19,7 млрд рублей). Львиная доля этих инвестиций – почти 160 млрд рублей – была вложена в оборудование, 86 млрд – в нежилую недвижимость.

Интересна и структура инвестиций. Из 290 млрд рублей больше половины – 172,7 -составили собственные средства. Из 117,8 млрд рублей привлеченных средств иностранные инвесторы вложили в Свердловскую область только 160,7 млн рублей. 22 млрд рублей были привлечены в виде банковских кредитов. 12,7 млрд рублей подкинул федеральный бюджет, 19,5 млрд рублей вложили рядовые свердловчане в долевое строительство.

Между тем в 2019 году губернатор Евгений Куйвашев подписал «Инвестиционную стратегию Свердловской области до 2035 года», в которую заложил следующие показатели по инвестициям в основной капитал: 2024 год – от 552 до 677 млрд рублей, 2030 год – от 853 млрд рублей до 1 трлн 90 млрд, 2035 год – от 1 трлн 222 млрд рублей до 2 трлн 85 млрд рублей. Достичь этих показателей планируется за счет реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Для этого, соответственно, требуется привлечь в регион крупных инвесторов, а также средства из федерального бюджета. Заниматься этим должны привычная свердловчанам КРСУ, недавно созданное Агентство по привлечению инвестиций и мининвест. Получить у них оперативный комментарий по столь печальной статистике не удалось – ни директор агентства Александр Породнов, ни пресс-секретарь мининвеста Марина Притула не ответили на звонок.

Ежегодно в законе о бюджете Свердловской области прописываются расходы на поиск долгожданных инвесторов. Например, в бюджете 2020 года на программу «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» заложено 3 млрд 487 млн 137 тысяч рублей, в том числе на субсидию Агентству по привлечению инвестиций – 297,2 млн рублей, на субсидию «юридическим лицам, осуществляющим выставочную деятельность» (в частности, «Екатеринбург-Экспо») – 2 млрд 223 млн рублей. Напомним, в 2018 году АО «Уральский выставочный центр» (собственник МВЦ «Екатеринбург-Экспо») получил из бюджета области в 2018 году субсидию в размере 467,7 млн рублей. Общий бюджет министерства инвестиций и развития на 2020 год – 3 млрд 606 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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