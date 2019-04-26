«Черные дыры имиджевых проектов»: в 2018 году «Екатеринбург-Экспо» обошелся бюджету в полмиллиарда рублей (ДОКУМЕНТ)

Субсидии для МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в 2018 году обошлись бюджету Свердловской области почти в полмиллиарда рублей, а сколько ему понадобится после ввода в эксплуатацию строящегося конгресс-холла – неизвестно.

Как рассказал РИА «Новый День» депутат заксо от КПРФ Александр Ивачев, в своем депутатском запросе он интересовался тем, насколько подорожает содержание объекта, но ответа от МУГИСО не получил.

Однако в министерстве сообщили, что АО «Уральский выставочный центр» (собственник МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») получил из бюджета области в 2018 году субсидию в размере 467,7 млн рублей. Хотя напрямую «на содержание» выставочника бюджетные деньги не тратятся, он получил субсидию из казны на погашение банковских кредитов, которые брал на строительные и ремонтные работы, а также на уплату налога на имущество организации.

«Следует отметить, что инфраструктурные проекты должны со временем выходить на самоокупаемость в обслуживании и открывать новые возможности для региона в перспективе, но спустя 8 лет после открытия МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» мы продолжаем субсидировать его обеспечение и по сей день в баснословно больших объемах, – написал Ивачев на своей странице в соцсети. – Так нужен ли нам на самом деле конгресс-центр? Или это очередной «подарок» жителям региона, на плечи которых упадет дополнительно полмиллиарда рублей ежегодного содержания выставочного центра? Народ устал так жить, пора прекращать этот бесконтрольный отток бюджетных денег в черные дыры имиджевых проектов!»

Напомним, недавно стало известно, что строительство конгресс-холла, прилегающего к МВЦ «Екатеринбург-Экспо», оказалась в два с лишним раза выше, чем планировалось изначально. «Подписано дополнительное соглашение к контракту с АО «Уральский выставочный центр», цена строительства составляет 9,558 млрд рублей. Источники финансирования – бюджет Свердловской области и кредитные ресурсы Сбербанка», – заявил генеральный директор компании-застройщика «Синара-Девелопмент» (входит в группу «Синара») Тимур Уфимцев.

Свердловские власти объясняют необходимость строительства конгресс-центра мирового класса тем, что в нем будут проходить престижные имиджевые международные мероприятия с участием глав государств, первое из которых – запланированный на лето саммит GMIS, где ждут Владимира Путина. В ноябре 2018 года первый вице-губернатор Алексей Орлов обратился к депутатам, входящим в согласительную комиссию по бюджету, с просьбой поддержать расходы на строительство конгресс-холла, во сколько бы он ни обошелся. Алексей Орлов объяснял депутатам, что удорожание объекта обусловлено необходимостью выполнения всех рекомендаций Росконгресса и ФСО по обеспечению безопасности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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