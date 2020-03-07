На Белоярском водохранилище 20 рыбаков сняли с отколовшейся льдины

На Урале открыт сезон традиционных весенних происшествий с рыбаками. Сегодня днем спасателям поступило сообщение об отрыве льдины с рыбаками на акватории Белоярского водохранилища . По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, инцидент произошел в 2-км от берега. О ЧП сообщили сами рыбаки, позвонившие по номеру вызова экстренной службы. «К месту происшествия на катере с воздушной подушкой незамедлительно выехали спасатели Уральского поисково-спасательного отряда, осуществляющие круглосуточное дежурство на спасательной станции, а также спасатели городской службы спасения на двух плавсредствах на воздушной подушке», – дополнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. В течение получаса все рыбаки были доставлены на берег. Пострадавших нет.

Такие инциденты происходят на Белоярском водохранилище каждый год. В прошлом году рыбаков снимали со льдины в последней декаде марта. В 2018-м сотрудникам МЧС пришлось спасать сразу 60 любителей рыбалки, которые оказались на оторвавшейся льдине.

Заречный ГО, служба информации

Заречный ГО. Другие новости 06.03.20

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