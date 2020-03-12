Ростуризм рассказал, что делать туристам с оплаченными турами в закрытую Индию

Ростуризм выпустил заявление, касающееся аннуляции Индией всех туристических виз. Поскольку поездка в страну фактически невозможна, туристы вправе требовать возврата денег. Но ведомство рекомендует туроператорам предлагать другие варианты отдыха. Можно предположить, что такие инструкции выпущены, чтобы не допустить очередных финансовых потерь для туррынка.

Напомним, Индия с 13 марта аннулирует все действующие визы, за исключением дипломатических, официальных, международных организаций ООН, рабочих, проектных виз. Эти меры носят профилактический характер и связаны с распространением коронавируса на континенте. Пока действие виз приостановлено до 15 апреля 2020 года. Это означает, что никто из туристов, в том числе российских, не сможет въехать в страну на отдых.

Сегодня Ростуризм выпустил официальные рекомендации для туротрасли, в которых предлагает в первую очередь рекомендовать туристам не аннулировать тур, а перебронировать на другие, пока еще не закрытые, направления.

«Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туристские продукты в Индию, осуществить туристам замену данного направления на другие (альтернативные) направления, либо осуществить поиск иных решений, максимально учитывающих взаимные интересы обеих сторон», – говорится в обращении Ростуризма.

При этом туристы могут требовать и возврата денег.

«Туристы вправе обращаться по месту его приобретения для замены направления или возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей», – говорится в обращении Ростуризма.

Отметим, что обычно в подобных случаях Ростуризм категорично рекомендовал возвращать деньги без штрафов. Эксперты туротрасли считают, что смена настроений ведомства связана с огромными финансовыми потерями, которые турбизнес несет из-за закрытия многих направлений. Перебронирование позволит туроператору сохранить деньги на текущие расходы на своих счетах.

По данным Российского союза туриндустрии, несмотря на низкий сезон в Индии, туры были распроданы вплоть до майских праздников.

Москва, Анастасия Истомина

Москва. Другие новости 12.03.20

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