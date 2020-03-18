Студенты УрГЭУ будут учиться дистанционно до конца семестра

Уральский государственный экономический университет вслед за другими вузами тоже переходит на дистанционное обучение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ректор УрГЭУ Яков Силин разместил на главной странице вуза видеообращение, в котором говорится, что ситуация в нем благополучная и стабильная. Тем не менее, в УРГЭУ принято решение о том, что в ближайшие дни этой и следующей недели для студентов 1-3 курсов будет введено дистанционное обучение – до конца этого семестра. Студенты 4 курса, которые находятся сейчас на практике, завершат обучение в июне защитой дипломов. Кроме того, с 30 марта ректорат рекомендует студентам, у которых есть возможность вернуться домой, покинуть общежития. Иностранные студенты, которые не могут сейчас выехать на родину, также перейдут на дистанционное обучение, но смогут остаться в общежитиях.

Напомним, ранее стало известно, что с 23 марта уйдут на внеплановые каникулы студенты УрФУ. «Согласно плану по организации образовательного процесса, с 23 марта до 12 апреля с возможным пролонгированием на дистанционную форму (без посещения учебных корпусов), переходят студенты очного отделения», – сообщили в вузе. Кроме того, уже с 16 марта отправились на каникулы студенты Уральского государственного горного университета. Каникулы продлятся три недели, а после – с 6 апреля – студенты перейдут на электронную форму обучения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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