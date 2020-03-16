Вуз на Урале ушел на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Студенты Уральского государственного горного университета по решению ректората вуза с сегодняшнего дня, 16 марта, отправляются на каникулы. Они продлятся три недели, а после – с 6 апреля – студенты перейдут на электронную форму обучения. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе университета.

Там рассказали, что научно-производственный форум «Уральская горнопромышленная декада», который стартует 2 апреля, пройдет в сокращенном варианте – отменено участие иностранных делегаций. В вузе добавили, что со 2 марта студенты УГГУ из Китая переведены на дистанционное обучение. Ранее от лекций и семинаров в обычном режиме отказались в УрФУ – вуз также перешел на онлайн.

Екатеринбург, Елена Сычева

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