Крупнейший вуз Урала отменяет занятия из-за коронавируса

Уральский федеральный университет переходит на дистанционную форму обучения, передает корреспондент «Нового Дня». Соответствующее заявление ректора вуза Виктора Кокшарова было опубликовано поздно вечером в воскресенье, 15 марта. «Завтра утром будут определены детали. Как один из инициаторов создания национальной платформы открытого образования, мы полностью готовы предоставить в пользование другим российским университетам наши ресурсы: онлайн-курсы и модули, электронные учебники и учебные пособия, доступ к электронным библиотекам, контрольно-измерительным материалам. В ближайшее время мы проведём серию обучающих семинаров для руководителей учебных подразделений вузов по переводу на дистанционное обучение», – сказано в заявлении Кокшарова.

Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Однако студенты особые меры не поддержали – многие пишут в комментариях в группах вуза в соцсетях о том, что подобная форма не равноценна очным лекциям и семинарам, к тому же она не позволяет сдавать долги с прошлой зимней сессии. Тем не менее, студентам уже порекомендовали не приходить на пары с понедельника, 16 марта.

Напомним также, что на дистанционном обучении с февраля находятся студенты из КНР, которые уехали на каникулы домой, но не смогли вернуться из-за закрытия китайских границ в связи с коронавирусом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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