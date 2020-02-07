«Подруга говорит, что нам лучше пока не встречаться», – студентка из Китая рассказала, как относятся к азиатам из-за коронавируса (ВИДЕО)

Недавно на YouTube-канале euronews (на русском) появилось видео про неприязнь европейцев к азиатам в связи со вспышкой коронавируса в Китае. В ролике уроженцы Поднебесной жаловались на предвзятое к ним отношение, что их очень оскорбляет. «Я не осуждаю их, я понимаю, почему так происходит. Но ведь то, что мы азиаты и приехали из одной страны, еще не значит, что мы заражены», – заявила девушка в интервью.

Как относятся к китайцам на Урале

Съемочная группа «Нового Дня» встретилась со студенткой УрФУ из Китая, она живет в Екатеринбурге уже 5 лет.

Лу Цзяцзинь рассказала, что в Екатеринбурге в транспорте и общественных местах на нее не обращают внимания, несмотря на азиатскую внешность. В университете же некоторые друзья начали избегать общения с ней. «Моя подруга говорит, что я проживаю общежитии и контактирую там с другими китайцами. Поэтому она волнуется, и говорит, что лучше пока не встречаться, а увидеться в другом месяце», – вспоминает Лу Цзяцзинь.

Кроме того, студентка из Китая рассказала об одном случае в магазине. Ее соотечественница решила оплатить покупки и протянула карту, но продавец не стала брать ее из рук клиентки, а попросила положить на стол. Девушка решила, что к ней так отнеслись из-за вспышки коронавируса. Но Лу Цзяцзинь уверена, что в данном случае не было какого-то предвзятого отношения на почве того, что ее подруга азиатка. Девушка считает, что к китайцам в Екатеринбурге относятся так же, как и до появившейся инфекции.

«Новому Дню» Лу Цзяцзинь сообщила, что каждый день созванивается с родными. Она рассказала, что сейчас в Китае каждый обязан носить маску на улице, в общественном месте и даже в лифте. Родители студентки во время вспышки инфекции занимаются спортом, покупают в магазинах только овощи и не берут мясо. Жителям Китая также сообщили, что ситуация с распространением вируса улучшится уже в конце февраля. Лу Цзяцзинь надеется, что инфекцию победят к лету – на каникулы она собирается домой, чтобы навестить родных.

Накануне съемочная группа агентства побывала на «Таганском ряду», где трудятся приезжие из Поднебесной. Агентство пообщалось с покупателями, которые рассказали, что опасаются контактировать с азиатами. «Мы стараемся близко к ним не подходить и не общаться с ними. У меня ворот высокий, я его поднимаю. Граждане Китая спрашивают, зачем я так делаю, и обижаются», – говорит одна из покупательниц.

Китайцы на «Таганском ряду»

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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