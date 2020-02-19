Китайских студентов УрФУ переведут на дистанционное обучение

Студентов УрФУ из Китая, которые уехали после зимней сессии на новогодние каникулы в КНР, скорее всего, переведут на дистанционное обучение. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе вуза.

Сейчас китайские студенты Уральского федерального все еще на каникулах – их продлили до 2 марта. Такое решение было принято в конце января. Однако сейчас Россия полностью закрыла въезд для граждан КНР «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции». Соответствующее распоряжение подписал накануне премьер-министр России Михаил Мишустин. С 20 февраля граница для китайцев будет закрыта. Когда снимут ограничения, неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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