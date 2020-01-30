175 китайских студентов УрФУ уехали в КНР на каникулы – их могут не пустить обратно

Из 1744 китайских студентов, которые учатся в Уральском федеральном университете, 175 уехали в КНР на каникулы после зимней сессии. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе вуза. Не исключено, что часть из них не сможет вернуться в Екатеринбург на учебу из-за ситуации с коронавирусом. «Есть информация, что местные власти разрешат вернуться не всем из них, т.е. в некоторых провинциях и городах Китая введены карантинные меры», – уточнили в УрФУ. В вузе рассказали, что для этих студентов продлили каникулы и предложили дистанционные формы обучения.

Накануне в ходе заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения нового коронавирусы в России вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что вузам страны будет предложено продлить каникулы для китайских студентов, обучающихся в РФ и уехавших на каникулы в КНР, до 1 марта.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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