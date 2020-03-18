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Среда, 18 марта 2020, 13:19 мск

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УрФУ все-таки переходит на дистанционное обучение

Уральский федеральный университет все-таки переходит на дистанционную форму обучения, но не с 16 марта, как сообщали в вузе ранее, а с 23 марта. «Согласно плану по организации образовательного процесса, с 23 марта до 12 апреля с возможным пролонгированием на дистанционную форму (без посещения учебных корпусов), переходят студенты очного отделения», – сообщили в вузе.

Там сказали, что разослали студентам и преподавателям методические рекомендации. «Так, студентам необходимо войти в личный кабинет на портале УрФУ с использованием корпоративной учетной записи и, используя встроенные инструменты коммуникации, осваивать модуль или дисциплину, следуя инструкциям преподавателя. В их распоряжении также онлайн-курсы на национальной платформе открытого образования и облачные сервисы вуза», – сказали в университете.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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