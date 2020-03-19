Свердловские предприятия готовятся переходить в режим удаленной работы

Первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов сегодня на пресс-конференции рассказал, что предприятия региона готовы перейти в режим удаленной работы и некоторые уже выпустили соответствующие приказы. Это касается в первую очередь, конечно, тех офисных сотрудников, кто может работать удаленно.

«На предприятиях работа (по профилактике коронавируса, – прим. ред.) организована. Отстраняются от работы люди с признаками ОРВИ, проводится дезинфекция воздуховодов – это очень важная мера, обрабатываются лифты, ручки дверей. Целый ряд предприятий готов перейти на удаленную работу. Пока особой необходимости не видим, но если будет нужно, то они готовы. Хотя, конечно, далеко не на всех предприятиях возможность такая в принципе имеется. Но некоторые уже переведены, выпущены приказы», – прокомментировал Михаил Черепанов. Он не стал называть, кто перевел сотрудников на хоум-офис, но уже известно, что такой приказ был выпущен в «Газпроме», «Сбербанке». Школьники занимаются дистанционно, не посещают занятия студенты УрФУ, УрГЭУ, УГМУ, УрГЮУ. Чиновники свердловского правительства пока не планируют переводиться на удаленную работу, но отправляют в изоляцию тех, кто вернулся из заграничных поездок.

Отметим, как рассказала сегодня заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, 43 компании в регионе объявили о переходе на неполный рабочий день, 1 380 человека находятся в простое, 2 162 уволены с предприятий, но, по ее словам, причины этого с распространением коронавируса не связаны. Ситуацию на рынке труда она оценила как стабильную, безработица составляет 1,7 %.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

В Екатеринбурге в обход запрета на массовые мероприятия пройдет концерт шведских металлистов Sabaton. / Девелоперы прогнозируют повышение цен на жилье бизнес- и элит-класса. / В Екатеринбурге второй день подряд массово эвакуируют машины на улице Вонсовского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»