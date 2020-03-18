Начальника управления культуры отправили на двухнедельную изоляцию после загранпоездки

Начальника управления культуры Илью Маркова отправили на двухнедельную изоляцию после того, как он побывал в Англии. Такое решение принял мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. О ситуации рассказал сегодня на брифинге вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Напомним, в аналогичной ситуации некоторое время назад оказалась другая представительница мэрии – вице-мэр Екатерина Куземка. Ее, в отличие от Маркова, не стали изолировать от общества. Ей, по ее же словам, сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Причем г-жа Куземка заявляла, что сделать анализ можно в любой платной клинике Екатеринбурга. Позднее ее заявление дезавуировали и представители минздрава Свердловской области, и управления Роспотребнадзора по региону.

Креков также рассказал, что на изоляции находятся 11 работников министерства финансов Свердловской области, которые тоже недавно вернулись из заграничных поездок. Они работают в режиме home office.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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