Газпром переводит сотрудников на удаленку – Миллер издал приказ по коронавирусу (ДОКУМЕНТ)

В распоряжении редакции «Нового Дня» оказался приказ «О дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, учреждениях и предприятиях Группы Газпром», подписанный главой корпорации Алексеем Миллером.

В первом пункте приказа говорится о том, что «руководители структурных подразделений администрации ПАО «Газпром» должны перевести с 18.03.2020 на дистанционную работу работников, имеющих возможность осуществлять трудовую функцию вне места нахождения работодателя». То же относится и к руководителям филиалов, представительств ПАО «Газпром», организаций, учреждений и предприятий группы «на всех уровнях владения» – переводят на дистанционную работу всех сотрудников, кто может трудиться вне рабочих мест, но с завтрашнего дня, 19 марта. Причем ежедневно будет вестись табельный учет рабочего времени тех, кто уйдет на удаленку. Более того, Миллер потребовал организовать мониторинг местонахождения работников. Заработная плата останется прежней. В приказе отмечается, что работники должны ежедневно измерять себе температуру тела, а также тем, кто проживает с ними. «При появлении первых респираторных симптомов у работника и (или) совместно проживающих с ним лиц незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и сообщить непосредственному руководителю», – говорится в приказе.

Также всем работникам ПАО «Газпром» требуется сообщать о возвращении в РФ из-за рубежа свои непосредственным руководителям.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Галанова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 18.03.20

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