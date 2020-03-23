Екатеринбургская дума переходит в формат видеотрансляций из-за коронавируса

Пресс-служба Екатеринбургской городской думы рекомендовала журналистам не ходить на заседания, а смотреть их в формате видеотрансляций на сайте ЕГД. Меры приняты согласно постановлению спикера думы Игоря Володина в рамках профилактики распространения коронавируса.

Напомним, карантинные меры в Екатеринбурге и Свердловской области приняты с 18 марта и продлятся до 12 апреля. По указу губернатора, в регионе запрещены мероприятия с числом участников более 50 человек. Зал городской думы вмещает меньшее количество посетителей, поэтому в пресс-службе ограничились только рекомендациями.

Добавим также, что с прошлой недели на входе в мэрию Екатеринбурге у всех пришедших проверяют температуру и дают антисептик.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.03.20

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