Официально зарегистрирован первый кандидат на довыборы в заксо

Официально зарегистрирован первый кандидат в депутаты заксо по Краснотурьинскому одномандатному округу № 16. Как сообщили РИА «Новый День» в облизбиркоме, им стал единоросс Петр Соколюк.

В ближайшие дни будут приняты решения о регистрации (или отказе в регистрации) еще трех выдвинутых кандидатов: Андрея Бычкова («Справедливая Россия»), Антона Гусева (ЛДПР), Николая Заморина (КПРФ).

Выдвижение кандидатов завершится в ближайшую пятницу, 27 марта, в 18:00. Само голосование состоится 17 мая. В довыборах примут участие избиратели почти всех северных территорий Свердловской области. Помимо самого Краснотурьинска, в одноименный избирательный округ входят Волчанск, Карпинск, Североуральск, Пелым, Сосьва, Ивдель и несколько десятков поселков, в том числе Ушма – традиционное место обитания уральских манси. В округе проживает около 138 тысяч избирателей. Предыдущий депутат областного заксобрания от этого округа, Анатолий Сухов, скончался минувшим летом.

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