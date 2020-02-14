Кампания по довыборам в заксо стартует в воскресенье

Избирком Свердловской области назначил довыборы в заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16.

Как сообщили РИА «Новый День» в ИКСО, официальный старт кампании будет дан в воскресенье, 16 февраля, сразу после опубликования решения в «Областной газете», и уже на следующий день может начаться выдвижение кандидатов.

Без сбора подписей в довыборах могут участвовать пять политических партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко». Остальным, включая кандидатов-самовыдвиженцев, предстоит собрать в свою поддержку минимум 4 158 подписей. Голосование состоится 17 мая.

Напомним, Краснотурьинский округ – самый северный в Свердловской области и один из самых крупных по территории. Помимо самого Краснотурьинска в него входят города Волчанск, Карпинск, Североуральск, Пелым, Сосьва, Ивдель и несколько десятков поселков, в том числе Ушма – традиционное место обитания уральских манси. В округе проживает около 138 тысяч избирателей. Предыдущий депутат областного заксобрания от этого округа, Анатолий Сухов, скончался минувшим летом.

Перед довыборами партия «Единая Россия» традиционно провела праймериз, в которых победил мэр Ивделя Петр Соколюк.

Екатеринбург, Краснотурьинск, Евгения Вирачева

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