«А точно выборы будут?» – члена облизбиркома напугал коронавирус

В областной избирательной комиссии ситуация с коронавирусом вызывает некоторые опасения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем заседании член избиркома Владимир Попов поинтересовался, а будут ли довыборы в три муниципальных думы (12 апреля) и в заксо (17 мая). «Вот и голосование по поправкам перенесли», – отметил он.

Однако председатель ИКСО Владимир Русинов заявил, что это – совершенно разные вещи: голосование 22 апреля было перенесено по указанию президента, а довыборы проводятся в соответствии с законом, и отменить их может только «военное положение». Кроме того, он выразил надежду, что «к 17 мая зараза отступит, и мы будем встречать весну с хорошим настроением».

Также на заседании было отмечено, что, по-видимому, в довыборах в заксо будут участвовать кандидаты только от четырех партий – ЕР, СР, ЛДПР и КПРФ. Официально выдвижение заканчивается завтра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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