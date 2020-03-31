Из-за коронавируса в Невьянске и Полевском не досчитаются трех новых депутатов

Невьянская и Полевская территориальные избирательные комиссии постановили не проводить 12 апреля довыборы в местные думы.

Как сообщается на сайте избиркома Невьянска, во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской Федерации, проживающих на территории Невьянского городского округа, назначенные на 12 апреля довыборы двух муниципальных депутатов перенесены. Все работы по организации и подготовке довыборов приостановлены.

Аналогичное решение приняли и в Полевском, где необходимо выбрать всего одного депутата гордумы. Решено, что дата голосования будет определяться отдельным решением Полевской городской ТИК. Все подготовленные бюллетени будут уничтожены.

Вероятно, к вечеру такое же постановление примут и в Верхней Салде – там тоже должны были 12 апреля выбрать одного недостающего депутата.

Как уже сообщал «Новый День», вопрос «а выборы точно будут?» задал один из членов областного избиркома на заседании, прошедшем в Екатеринбурге 26 марта. Причем в большей степени, чем довыборы в думы райцентров, его волновали довыборы в областное заксобрание, назначенные на 17 мая. Вопрос по ним пока открыт. На прошлой неделе председатель ИКСО Владимир Русинов выразил надежду, что «к 17 мая зараза отступит, и мы будем встречать весну с хорошим настроением».

Невьянск, Полевской, Евгения Вирачева

Невьянск, Полевской. Другие новости 31.03.20

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