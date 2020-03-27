Минздрав: с главврачом ЦГБ № 20, где умерла пациентка, продлят контракт до окончания проверки силовиков

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков взял под личный контроль ситуацию с увольнением главного врача ГКБ №20 Семеном Хмельникером, сообщили в пресс-службе ведомства. С ним будет продлен контракт до получения результатов проверки, которую ведут правоохранительные и надзорные органы. «Начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов вместе с представителями минздрава провел сегодня рабочую встречу с сотрудниками больницы. При необходимости будут приняты дополнительные меры для стабильной работы коллектива и полноценного оказания медицинской помощи населению», – сообщили в минздраве региона.

Напомним, ранее сотрудники ЦГБ № 20 сообщили «Новому Дню», что написали заявления на увольнение и готовы уйти вместе с руководителем, с которым власти не стали продлять контракт.

Поводом для кадрового решения послужила трагедия с гибелью пациентки в медучреждении в марте. Женщину, госпитализированную с панкреатитом, сначала положили в палату на несколько человек, однако, по словам медиков, ее пришлось «отселить» в коридор, так как она кричала и мешала другим пациентам. По словам супруга погибшей, ей не оказывали медицинскую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Они же сообщили, что женщина умерла от отравления токсичным веществом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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