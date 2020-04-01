Заксо собралось на внеочередной совет – обсудить штрафы для нарушителей самоизоляции

Сегодня в 13-00 совет заксобрания Свердловской области собрался на внеочередное заседание. Как сообщил «Новому Дню» один из участников, речь шла об изменениях в областной административный кодекс, упрощении получений пособий на детей от 3 до 7 лет, преференциях для малого и среднего бизнеса. Все эти вопросы должны уже в виде законопроектов войти в повестку внеочередного пленарного заседания, которое, вероятно, состоится 9 апреля.

Размеры штрафов для нарушителей указов губернатора о самоизоляции будут установлены в размере около 3-5 тысяч рублей. Собеседник агентства подчеркнул, что они не будут касаться людей, которые просто выбежали в ближайший магазин и аптеку. «Есть указ президента о нерабочих днях, люди должны сидеть дома, им за это будут платить зарплату. А если вместо этого начинаются танцы во дворах и шашлыки – то тут, я считаю, все правильно, надо наказывать», – отметил он. Еще один актуальный вопрос – упрощение получения социальных пособий на детей от 3 до 7 лет (областной закон об их введении был принят на прошлом заседании ).

Поправок в бюджет пока вноситься не будет – вероятно, это будет сделано на следующем заседании, ориентировочно 22 апреля. Пока депутаты решат, как родителям в ближайшие полгода избежать лишней бумажной волокиты. Кроме того, совет обсудил первоочередные преференции для малого и среднего бизнеса. Областные законопроекты подготовят в ближайшие дни.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.04.20

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