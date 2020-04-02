В Серове рабочему на производстве оторвало руку

В Серове на предприятии ООО «Лесной Урал Сбыт» рабочему оторвало руку. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 51-летний оператор устанавливал контейнер с пеллетами (топливные гранулы из древесных отходов), когда его рука попала в механизм, произошла механическая ампутация левой кисти. Проводится проверка соблюдения законодательства об охране труда.

Отметим, ООО «Лесной Урал Сбыт» попало в перечень 166 предприятий Свердловской области, которым разрешили работать в «путинские каникулы».

Серов, Елена Иванова

Серов. Другие новости 02.04.20

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