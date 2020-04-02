Путин продлил карантин до 30 апреля и дал дополнительные полномочия губернаторам

Сегодня вечером президент РФ Владимир Путин из-за коронавируса продлил режим нерабочих дней, ранее объявленный до 5 апреля, до конца месяца. При этом, как сообщает корреспондент РИА «Новый День», президент заявил, что, учитывая, что в разных регионах ситуация складывается по-разному, субъекты федерации будут сами решать, какие меры им принять.

Губернаторам следует сохранять баланс между безопасностью для здоровья людей и экономикой региона, поскольку ситуация везде разная. В указе, подписанном главой государства, в частности, говорится, что губернаторы вправе: 1) определить в границах региона территории на которых вводится ЧС; 2) ограничить работу отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей; 3) установить особый порядок передвижения в области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

Тем не менее, по новому указу президента, режим выходных дней по-прежнему не распространяется на больницы, аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости, экстренные и коммунальные службы, часть чиновников, редакции СМИ. Согласно пункту «ж» нового указа, по решению исполнительного органа субъекта РФ в этот список могут войти и иные организации, решение должно приниматься с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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