Путин продлил коронавирусный карантин

Режим нерабочих дней, ранее объявленный до 5 апреля, продлен до конца месяца. Об этом сегодня в своем видеообращении заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства уточнил, что региональные власти смогут сами решать, какие дополнительные меры им следует предпринять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Путин отметил, что на данный момент угроза сохраняется: как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире и в России еще не пройден. «В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. С сохранением за работниками заработной платы», – заявил президент.

По его словам, учитывая, что в разных регионах ситуация складывается по-разному, субъекты федерации будут сами решать, какие меры им следует предпринять. В качестве примера региона, где коронавирус уже создал серьезную угрозу, глава государства назвал Москву – где переломить ситуацию, несмотря на все усилия властей, пока не удается. При этом в нескольких областях пока не зафиксировано ни одного случая заболевания, и «достаточно локальных, точечных решений».

«В этой связи субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия, – заявил Путин. – До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры». Принимать решения о закрытии части предприятий и компаний смогут также сами региональные власти.

Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, образовательных, научных организаций, то регионы должны будут согласовать такое решение с федеральным правительством, подчеркнул Путин.

Президент также уточнил, что поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов.

Главным критерием президент назвал здоровье и безопасность граждан России. При этом, подчеркнул он, с учетом развития ситуации могут быть приняты дополнительные решения, а количество нерабочих дней – скорректировано в сторону уменьшения.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.04.20

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