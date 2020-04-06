Заксо перераспределит бюджетные средства с профосмотров на борьбу с коронавирусом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в заксо поправки в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, чтобы перераспределить средства с финансирования профосмотров на выявление и лечение коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксо, точная сумма пока не называется. Но уже сегодня проект документа будет рассмотрен профильным комитетом (он пройдет в закрытом от прессы режиме), а 9 апреля – на внеочередном пленарном заседании заксо: для вступления в силу его должны поддержать депутаты.

«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции медицинские организации и медицинские работники Свердловской области работают в очень напряженных условиях. Безусловно, такая самоотверженная работа должна быть и финансово подкреплена, поэтому губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым было принято решение об увеличении финансирования медицинских учреждений. Документ предусматривает перераспределение средств, которые были запланированы на проведение плановых профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на нужды медицинских организаций, которые оказывают медицинскую помощь гражданам, в том числе тем, у кого подтвержден Covid-19», – заявила председатель заксо Людмила Бабушкина.

Напомним, всего за время пандемии в регионе заболели 40 человек, 15 уже выздоровели, летальных случаев нет, три человека пока в тяжелом состоянии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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